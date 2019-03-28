Дело Курченко: ГПУ объявила подозрения чиновникам министерств, НБУ и руководителям ОГА. В списке 98 человек

28 марта, 2019, 16:50

ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам

Об этом написал генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний)", - написал Луценко.

По словам Луценко, из тех людей, которым сообщено о подозрении в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

"По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Относительно 15 человек продолжаются судебные разбирательства", - написал Луценко.

Генпрокурор сообщил, что Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины.

По версии следствия олигарх-беглец причастен к таким преступлениям:

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, а именно сжиженным газом, должным ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча". В этом принимали соучастие должностные лица Миненерговугиллля, Минэкономразвития, Аукционного комитета по продаже нефти, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чиновники областных государственных администраций и другие лица, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн 176 тыс. грн, с последующим отмыванием доходов, полученных преступным путем и с уклонением от уплаты налогов;

- завладение 5,1млрд грн "НАК" Нафтогаз Украины ";

- завладение деньгами нескольких банков с последующим отмывания этих средств: 787,4 млн грн Национального банка, 4,7 млн грн "Реал Банка", 2,3 млрд грн "Брокбизнесбанка", 502 млн грн "Укргазбанка";

- завладение более 2 млрд грн "Аграрного фонда";

- фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.

Юрий Луценко отметил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн., Общая сумма возмещенных убытков составляет более $1,5 млрд.