Енин подал в отставку, - СМИ

24 апреля, 2019, 21:10

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, группа прокуроров Константина Кулика теперь будет расформирована.

Напомним, что в конце марта Енин отменил подозрения политикам, которые проходят в расследовании уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим было незаконным.

По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей. По мнению Кулика, Енин "способствует ОПГ Курченко".

Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Прокурор Константин Кулик обвинил лично президента Порошенко, представителей АП некоторых нардепов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко", в которых фигурируют: украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс -глава Администрации президента Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель главы АП Алексей Филатов.