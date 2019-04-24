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Енин подал в отставку, - СМИ

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, группа прокуроров Константина Кулика теперь будет расформирована.

Напомним, что в конце марта Енин отменил подозрения политикам, которые проходят в расследовании уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим было незаконным.

По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей. По мнению Кулика, Енин "способствует ОПГ Курченко".

Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Прокурор Константин Кулик обвинил лично президента Порошенко, представителей АП некоторых нардепов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко", в которых фигурируют: украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс -глава Администрации президента Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель главы АП Алексей Филатов.

  • Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулика из-за незаконного сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
  • 11 апреля представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу.
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