28 марта, 2019, 18:24

ГБР даст оценку действиям прокурора Константина Кулика из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое сообщение о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства", - написала она.

По словам Сарган, оно требует: наличия достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров, личного вручения.