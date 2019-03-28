ГПУ отправила в ГБР прокурора, незаконно сообщил о подозрении Гонтарева, Ложкину и Филатову
28 марта, 2019, 18:24
ГБР даст оценку действиям прокурора Константина Кулика из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое сообщение о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства", - написала она.
По словам Сарган, оно требует: наличия достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров, личного вручения.
"Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом", - отметила она.
Поэтому, подчеркнула пресс-секретарь генпрокурора, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК.
"Правовую оценку действиям прокурора Кулика установит ГБР", - написала Сарган.
- Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам , в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко.
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