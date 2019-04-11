Прокурор Кулик обвинил Порошенко во вмешательстве в расследование дела Курченко

11 апреля, 2019, 15:50

Прокурор Кулик обвинил лично Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко"

Об этом заявил заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, прокурор Константин Кулик, сообщает УНИАН.

По словам Кулика, ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации Януковича, в частности лицами, входящими в Администрацию президента Украины и в руководство Генеральной прокуратуры Украины.

Прокурор обнародовал свой рапорт от 11 апреля на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"По данному факту мной составлен рапорт на имя генерального прокурора Украины с необходимостью внесения сведений в ЕРДР о начале расследования в связи с выявленными обстоятельствами", - отметил Кулик.

В рапорте напоминается о завершении расследования в ряде уголовных производств по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.358, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины по фактам совершения участниками преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича преступлений экономической направленности, легализации ( отмывание) имущества, полученного преступным путем, говорится в сообщении.



"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 лицам руководящего состава государственных компаний. Из тех, кому сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суды для рассмотрения по существу ", - отметил Кулик.

Отмечается, что в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15 лицам судебные разбирательства дел продолжаются.



Он отметил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенных убытков - более $1,5 млрд.

Кулик заявил о вмешательстве в расследование ряда эпизодов этого производства представителей Администрации Президента Украины, народных депутатов от БПП Игоря Кононенко, Александра Грановского, Валерия Давыденко, заместителей генерального прокурора Украины Евгения Енина и Анжелы Стрижевской и других должностных лиц ГПУ.

В самом рапорте, который был предоставлен журналистам во время пресс-конференции, среди других указывается, что к вмешательству в следствие причастен лично президент Украины Петр Порошенко . В приведенных эпизодах фигурируют украинский бизнес-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель председателя АПУ Алексей Филатов, говорится в сообщении.