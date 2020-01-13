Украинская делегация поедет на сессию ПАСЕ, - Ясько
13 января, 2020, 19:15
Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ
Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько в Facebook.
"Наша делегация должна ехать в Страсбург - чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы понимаем, что там будет непросто. Но у новой делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - написала Ясько.
Народный депутат добавила, что в ближайшие дни представит постановление на заседании парламента.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
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