Украинская делегация поедет на сессию ПАСЕ, - Ясько

13 января, 2020, 19:15

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ

Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько в Facebook.

"Наша делегация должна ехать в Страсбург - чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы понимаем, что там будет непросто. Но у новой делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - написала Ясько.

Народный депутат добавила, что в ближайшие дни представит постановление на заседании парламента.