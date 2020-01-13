 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинская делегация поедет на сессию ПАСЕ, - Ясько

Украинская делегация поедет на сессию ПАСЕ, - Ясько

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ

Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько в Facebook.

"Наша делегация должна ехать в Страсбург - чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы понимаем, что там будет непросто. Но у новой делегации есть новая стратегия и конструктивная программа действий на зимнюю сессию ПАСЕ", - написала Ясько.

Народный депутат добавила, что в ближайшие дни представит постановление на заседании парламента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2020 понедельник

больше новостей

13 января, 2020 понедельник

12 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать