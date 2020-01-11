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Espreso.tvОбществоЗеленский - Рухани: Иран должен наказать виновных и возместить убытки

Зеленский - Рухани: Иран должен наказать виновных и возместить убытки

Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы украинского самолета, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам

Об этом утром в субботу, 11 января 2020 года, сообщил президент Владимир Зеленский , передает Еспресо.TV .

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, официальным извинениям по дипломатическим каналам ", - заявил президент.

Он выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

"Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - добавил Зеленский.

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