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Espreso.tvОбществоГлава МИД Ирана тоже говорит об "ошибке", но все равно во всем обвиняет США

Глава МИД Ирана тоже говорит об "ошибке", но все равно во всем обвиняет США

Зариф с Лавровым
фото: presstv.ir
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и глава иранского государства, тоже заявил, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка"

Такое заявление около шестого утра в субботу, 11 января 2020 года, Зариф написал у себя в Twitter'е, передает Еспресо.TV .

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил:

ошибка человека во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе.

Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам ", - заявил министр.

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