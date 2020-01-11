Глава МИД Ирана тоже говорит об "ошибке", но все равно во всем обвиняет США

11 января, 2020, 08:54

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и глава иранского государства, тоже заявил, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка"

Такое заявление около шестого утра в субботу, 11 января 2020 года, Зариф написал у себя в Twitter'е, передает Еспресо.TV .

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил:

ошибка человека во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе.

Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам ", - заявил министр.