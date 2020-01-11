Глава МИД Ирана тоже говорит об "ошибке", но все равно во всем обвиняет США
11 января, 2020, 08:54
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, как и глава иранского государства, тоже заявил, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка"
Такое заявление около шестого утра в субботу, 11 января 2020 года, Зариф написал у себя в Twitter'е, передает Еспресо.TV .
"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил:
ошибка человека во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе.
Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и другим пострадавшим странам ", - заявил министр.
- Напомним, сегодня Тегеран признал, что сбил самолет МАУ .
- Иранский генштаб объяснил, как это произошло .
- Есть соответствующая официальное заявление президента ИРИ Хасана Рухани .
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