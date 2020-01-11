Рухани: "Иран глубоко сожалеет из-за этой пагубной ошибки"
Соответствующее заявление появилось в 6:43 утра на официальной странице Рухани в социальной сети Twitter, передает Еспресо.TV .
"Внутреннее расследование Вооруженных Сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выстреленные из-за человеческих ошибок, повлекли ужасную катастрофу украинского самолета и гибель 176 невинных людей.
Продолжается расследование, которое поможет выяснить подробности и привлечь к ответственности причастных к этой великой трагедии и ошибки, которая не заслуживает прощения ", - подчеркнул президент Ирана.
"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет из-за этой пагубной ошибки.
Мои мысли и молитвы идут ко всем семям, которые в трауре. Выражаю искренние соболезнования ", - добавил он.
- Напомним, сегодня Тегеран признал, что сбил самолет МАУ .
- Иранский генштба объяснил, как это произошло .
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