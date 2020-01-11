Рухани: "Иран глубоко сожалеет из-за этой пагубной ошибки"

11 января, 2020, 08:21

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Рухани утром в субботу, 11 января 2020 года, официально подтвердил вину своих вооруженных сил в сбивании 8 января пассажирского самолета Международных авиалиний Украины (МАУ) вскоре после взлета из аэропорта Тегерана

Соответствующее заявление появилось в 6:43 утра на официальной странице Рухани в социальной сети Twitter, передает Еспресо.TV .

"Внутреннее расследование Вооруженных Сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выстреленные из-за человеческих ошибок, повлекли ужасную катастрофу украинского самолета и гибель 176 невинных людей.

Продолжается расследование, которое поможет выяснить подробности и привлечь к ответственности причастных к этой великой трагедии и ошибки, которая не заслуживает прощения ", - подчеркнул президент Ирана.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет из-за этой пагубной ошибки.

Мои мысли и молитвы идут ко всем семям, которые в трауре. Выражаю искренние соболезнования ", - добавил он.