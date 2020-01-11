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Espreso.tvОбществоИранский генштаб объяснил, как получилось так, что сбили украинский самолет

Иранский генштаб объяснил, как получилось так, что сбили украинский самолет


фото: USA Today
Через несколько часов после ракетной операции в Ираке вокруг границ Ирана возросло количество военных полетов США, и военные должностные лица Ирана сообщили, что заметили воздушные объекты, которые движутся к стратегическим центрам Ирана

Об этом говорится в сообщении, опубликованном штабом вооруженных сил Ирана, передает Еспресо.TV со ссылкой на СNN .

Кроме того, в указанный период наблюдалось "усиление радиолокационной активности", что привело к повышению чувствительности в центрах противовоздушной обороны страны, говорится в сообщении.

При таких чувствительных и кризисных условиях самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) взлетел из аэропорта Имама Хомейни и приблизился к засекреченному военному центру IRGC, что было воспринято как вражеский объект.

"В силу этих обстоятельств самолет был сбит случайно, что, к сожалению, привело к гибели многих граждан Ирана и зарубежных стран", - говорится в заявлении генерального штаба Исламской Республики Иран (ИРИ).

  • Напомним, утром в субботу, 11 января 2020 года, Иран официально признал, что 8 января "по ошибке" сбил в своем воздушном пространстве украинский пассажирский борт.
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