Тегеран признал, что сбил самолет МАУ

11 января, 2020, 07:55

Власти Ирана объявили утром в субботу, 11 января 2020 года, что сбили украинский пассажирский самолет, однако произошло это случайно

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на соответствующее заявление иранских военных

Ошибка была вызвана тем, что самолет совершил резкий, неожиданный поворот в сторону засекреченной военной базы, говорится в заявлении.

Иран взял на себя ответственность за международное давление, которое оказывалось на страну, считает издание.

Перед этим, напомним, Иран утверждал, что авиакастрофа якобы произошла в результате технической проблемы самолета.