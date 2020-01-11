В МАУ назвали причину задержки рейса из Тегерана
11 января, 2020, 15:39
В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что вылет лайнера, сбитого вблизи Тегерана, был задержан из-за выгрузки избытка багажа
Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту "Борисполь", сообщает Еспресо.TV .
"Это была штатная ситуация. На этом рейсе было очень много багажа. Соответственно, командир корабля определил взлетную массу самолета, обнаружил несоответствие и принял решение, дал команду выгрузить определенное количество багажа", - рассказал Дыхне.
По его словам, именно с этим была связана задержка рейса.
- В компании "Международные авиалинии Украины" 11 января объяснили, почему не отменили полеты в Иран накануне катастрофы.
- Напомним, 11 января Тегеран признал, что сбил самолет МАУ.
- Иранский генштаб объяснил, как это произошло.
- Есть соответствующее официальное заявление президента ИРИ Хасана Рухани.
- С похожим воззванием выступил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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