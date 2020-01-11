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Espreso.tvОбществоВ МАУ назвали причину задержки рейса из Тегерана

В МАУ назвали причину задержки рейса из Тегерана


фото: ukrinform.ua
В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что вылет лайнера, сбитого вблизи Тегерана, был задержан из-за выгрузки избытка багажа

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту "Борисполь", сообщает Еспресо.TV .

"Это была штатная ситуация. На этом рейсе было очень много багажа. Соответственно, командир корабля определил взлетную массу самолета, обнаружил несоответствие и принял решение, дал команду выгрузить определенное количество багажа", - рассказал Дыхне.

По его словам, именно с этим была связана задержка рейса.

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