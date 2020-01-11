В МАУ пояснили, почему не были отменены полеты в Иран

11 января, 2020, 13:32

Компании "Международные авиалинии Украины" объяснили, почему не отменили полеты в Иран накануне катастрофы

Об этом заявил директор компании МАУ Евгений Дыхне во время брифинга в субботу, 11 января 2020 года, который передавало в прямом эфире Еспресо.TV .

"Выполнение полетов гражданскими судами выполняется на основании разрешений двух стран: страны в которую летит, и государственной авиаслужбами страны, под флагом которой работает авиакомпания", - подчеркнул он.

"На момент вылета из Борисполя никакой информации об угрозах в авиакомпании не было. На момент вылета из Тегерана также никакой информации не было и никаких решений со стороны администраций", - отметил Дыхне.