Новый обмен пленными состоится в январе, - Мендель
Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".
"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при быстрой работе и технических возможностях будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала Мендель.
Пресс-секретарь отметила, что речь идет об увольнении украинский, в том числе, - крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.
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