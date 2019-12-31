Новый обмен пленными состоится в январе, - Мендель

31 декабря, 2019, 17:51

31 декабря пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что согласование нового списка на обмен пленными начнется в январе и его ожидают к концу зимы

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при быстрой работе и технических возможностях будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь отметила, что речь идет об увольнении украинский, в том числе, - крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.