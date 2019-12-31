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Espreso.tvОбществоНовый обмен пленными состоится в январе, - Мендель

Новый обмен пленными состоится в январе, - Мендель


фото: Главком
31 декабря пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что согласование нового списка на обмен пленными начнется в январе и его ожидают к концу зимы

Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при быстрой работе и технических возможностях будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь отметила, что речь идет об увольнении украинский, в том числе, - крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

  • Напомним, 29 декабря в Украине с ОРДЛО вернулись 76 пленников
  • Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену у ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев
  • Партия "Евросолидарнисть" назвала обмен пленными с РФ неравноправным
  • 31 декабря стали известны имена пленных, которые до сих пор находятся в заложниках
     
     
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