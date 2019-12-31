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СМИ назвали имена пленных, которые до сих пор находятся в заложниках


фото: Укрінформ
31 декабря обнародовали имена украинцев, содержащихся в так называемых "Л/ДНР" после обмена пленными, состоявшегося 29 декабря

Об этом сообщает издание " Донбасс.Реалии ".

Украинские журналисты составили список пленных, которые не были обменены и возвращены на подконтрольную часть территории Украины 29 декабря.

Список гражданских:

Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и приговорен так называемым судом группировки на 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Сейчас вроде содержится в Макеевке.

Виталий Атаманчук - 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Группировка "ДНР" публично ни разу не сообщала о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018 года. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от группировки "ДНР" сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания. На следующий день после обмена 29 декабря 2019 года главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Отпустили ли подростков - неизвестно.

Сергей Русинов - 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации), "осужден" группировкой "ЛНР" к 6 годам тюрьмы за "разжигание розни" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии №60, в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев - пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что человек имеет инвалидность 2-й группы

Роман Сагайдак - похищенный в июне 2017 года в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 года обвинен группировкой "ЛНР" в "разбое, который нанес непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Список военных:

Виталий Чмиль - боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качиньский - боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, взят в плен 29 декабря 2018 года. В январе 2019-го группировка "ДНР" опубликовала видео с Качиньским, где военный рассказывает о том, что воевать на Донбасс пошел якобы под давлением. В ВСУ опровергли эти заявления.

Станислав Панченко - боец 58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года. Через три дня группировка "ДНР" распространила видео его "допроса", где военный рассказал якобы о беспорядке и пьянстве в ВСУ. В бригаде заявили, что боевики психологически и, возможно, физически давили на Панченко.

Николай Гриненко - боец 79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019-го. С ним также группировка "ДНР" распространила пропагандистское видео, более чем через неделю после захвата. На нем Гриненко якобы признается в том, что пошел на войну чтобы заработать. Побратисы заявили, что на Гриненко осуществлялся "колоссальное психологическое давление".

Игорь Мирончук - боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии. С ним также "ДНР" распространило видео, на котором он наговаривал на свою мотивацию и состояние дел в ВСУ. "Друзья и побратимы Игоря объясняют это моральным давлением, которому он подвергается в плену", - прокомментировали в бригаде.

  • Напомним, 29 декабря в Украине с ОРДЛО вернулись 76 пленников
  • Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену у ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев.
  • Партия "Евросолидарность" назвала обмен пленными с РФ неравноправным.
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