В подвалах Донецка и Луганска остаются еще 300 украинцев, - Лутковская

29 декабря, 2019, 22:59

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену у ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев

Об этом она заявила на брифинге в аэропорту "Борисполь" во время встречи 76 украинских пленников, освобожденных из плена, сообщает LIGA.net .

По словам Лутковской, еще около 300 украинцев остаются в подвалах, подконтрольных России террористов в Донецке и Луганске.

Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении боевиков, по меньшей мере 100 человек "подтверждены" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках террористов "без документов".