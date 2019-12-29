В подвалах Донецка и Луганска остаются еще 300 украинцев, - Лутковская
29 декабря, 2019, 22:59
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену у ОРДЛО остаются еще около 300 украинцев
Об этом она заявила на брифинге в аэропорту "Борисполь" во время встречи 76 украинских пленников, освобожденных из плена, сообщает LIGA.net .
По словам Лутковской, еще около 300 украинцев остаются в подвалах, подконтрольных России террористов в Донецке и Луганске.
Она заявила, что из 300 человек, которые остаются в заключении боевиков, по меньшей мере 100 человек "подтверждены" и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках террористов "без документов".
- 9 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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