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Espreso.tvОбществоОбмен пленными завершился, в Украину вернулись 76 пленников, - ОП

Обмен пленными завершился, в Украину вернулись 76 пленников, - ОП


фото: ukrinform.ua
В Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украины территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.

  • 29 декабря омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в пределах большого обмена пленными между российско-террористическими и украинскими войсками, который происходит сегодня, 29 декабря 2019 года, на подконтрольную Украины территорию должны вернуться 80 граждан , незаконно находящихся в ОРДЛО.
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