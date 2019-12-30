"Евросолидарнисть" назвала обмен пленными с РФ неравноправным

30 декабря, 2019, 17:22

Партия "Европейская Солидарность" считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене "всех на всех", или хотя бы "всех установленных на всех установленных", были грубо нарушены Российской Федерацией и полностью контролируемыми ею боевиками

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Мы приветствуем всех уволенных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто в боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти ", - говорится в сообщении.

По их мнению, Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Участники переговорной группы от Украины уже заявили, что на Донбассе остались сотни заложников. О каком обмен "всех на всех" или "всех установленных" тогда идет речь? ", - считают в " Евросолидарности ".

К обмену должны быть задействованы только граждане, имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны в Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию.

Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украины требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление, было найдено и освобождено более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля.

"Сегодня бывшие соратники Януковича, интегрированные в новую власть, уже открыто хвастаются, что с начала президентства Зеленского освобождены от уголовной ответственности все, кто был причастен к преступлениям Майдана. Более того - они обещают полный реванш и призывают к "охоте" на майдановцев, волонтеров и участников АТО. Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной Сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили ", - считают в партии.

"Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительной политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах ", - предостерегают там.

"Подобная угодницкая политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора ", - заявили в "Евросолидарности ".