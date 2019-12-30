"Евросолидарнисть" назвала обмен пленными с РФ неравноправным
Об этом говорится в официальном заявлении партии.
"Мы приветствуем всех уволенных с оккупированных территорий заложников и пленных, военных и гражданских, журналистов, тех, кто в боролся с оккупационным режимом в тылу врага. При этом отмечаем, что это был неравноправный обмен на условиях Москвы, в котором Кремль играл активную роль, а украинское руководство пассивно выполняло его прихоти ", - говорится в сообщении.
По их мнению, Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе.
"Участники переговорной группы от Украины уже заявили, что на Донбассе остались сотни заложников. О каком обмен "всех на всех" или "всех установленных" тогда идет речь? ", - считают в " Евросолидарности ".
К обмену должны быть задействованы только граждане, имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но под диктат российской стороны были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году. Все эти преступления произошли еще до начала войны в Донбассе и эти преступники априори не подпадали под действия минских соглашений или амнистию.
Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украины требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление, было найдено и освобождено более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля.
"Сегодня бывшие соратники Януковича, интегрированные в новую власть, уже открыто хвастаются, что с начала президентства Зеленского освобождены от уголовной ответственности все, кто был причастен к преступлениям Майдана. Более того - они обещают полный реванш и призывают к "охоте" на майдановцев, волонтеров и участников АТО. Мы не видим никакой реакции действующей власти на угрозы в сторону родственников Небесной Сотни и их адвокатов, о которых они публично заявили ", - считают в партии.
"Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительной политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах ", - предостерегают там.
"Подобная угодницкая политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора ", - заявили в "Евросолидарности ".
- Напомним, поздно вечером 29 декабря родные и близкие встречали самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев.
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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