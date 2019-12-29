Будут освобождены 80 наших ребят, - Денисова

29 декабря, 2019, 11:53

В пределах большого обмена пленными между российско-террористическими и украинскими войсками, который происходит сегодня, 29 декабря 2019 года, на подконтрольную Украины территорию должны вернуться 80 граждан, незаконно находящихся в ОРДЛО

Об этом у себя на Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.

"По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)", - отметила она.

На месте обмена находятся уполномоченные ею чиновники и общественные активисты.

"О ходе и подробностях взаимного освобождения буду информировать в оперативном режиме", - добавила она.

Напомним, что террористами "ДНР" объявлена следующая формула обмена: отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. При этом 20 их бывших боевиков не согласились возвращаться на неподконтрольную территорию.

Еще какое-то количество украинских пленных будут переданы от "ЛНР".