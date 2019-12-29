Будут освобождены 80 наших ребят, - Денисова
Об этом у себя на Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV.
"По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться)", - отметила она.
На месте обмена находятся уполномоченные ею чиновники и общественные активисты.
"О ходе и подробностях взаимного освобождения буду информировать в оперативном режиме", - добавила она.
Напомним, что террористами "ДНР" объявлена следующая формула обмена: отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. При этом 20 их бывших боевиков не согласились возвращаться на неподконтрольную территорию.
Еще какое-то количество украинских пленных будут переданы от "ЛНР".
- Процедура обмена 11:00 началась в КПВВ "Майорское" , который сегодня не работает для обычных посетителей.
- Начало обмена официально подтвердил Офис президента Зеленского.
- Между тем общественность продолжает блокировать выезд из столичного Лукьяновского СИЗО, откуда в Россию должны быть отправлены освобожденные из-под ареста экс-беркутовцыв.
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