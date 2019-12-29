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Espreso.tvОбществоВ Зеленского подтвердили начало обмена пленными

В Зеленского подтвердили начало обмена пленными

Офис президента Украины официально подтверждает начало процедуры обмена военнопленными между Украиной и Российской Федерацией

Об этом со ссылкой на пресс-служба главы государства сообщает Еспресо.TV.

"В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - такая информация сегодня, 29 декабря 2019 года, в 11:11 появилась на странице Офиса президента в сети Twitter.

 

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