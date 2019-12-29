В Зеленского подтвердили начало обмена пленными
29 декабря, 2019, 11:34
Офис президента Украины официально подтверждает начало процедуры обмена военнопленными между Украиной и Российской Федерацией
Об этом со ссылкой на пресс-служба главы государства сообщает Еспресо.TV.
"В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - такая информация сегодня, 29 декабря 2019 года, в 11:11 появилась на странице Офиса президента в сети Twitter.
В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц. pic.twitter.com/gBqMXM8wCa- Офис Президента (@APUkraine) 29 декабря 2019 г.
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