Около 20 человек отказались от обмена и пожелали остаться на территории подконтрольной Украины, - "омбудсмен ДНР" Морозова
29 декабря, 2019, 11:18
Около 20 человек отказались от обмена и пожелали остаться на территории подконтрольной Украины, - "омбудсмен ДНР"
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