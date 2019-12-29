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Espreso.tvОбществоОколо 20 человек отказались от обмена и пожелали остаться на территории подконтрольной Украины, - "омбудсмен ДНР" Морозова

Около 20 человек отказались от обмена и пожелали остаться на территории подконтрольной Украины, - "омбудсмен ДНР" Морозова

Около 20 человек отказались от обмена и пожелали остаться на территории подконтрольной Украины, - "омбудсмен ДНР"

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