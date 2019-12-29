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Espreso.tvОбществоОбмен пленными на КПВВ "Майорское". ПРЯМОЙ ЭФИР

Обмен пленными на КПВВ "Майорское". ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 29 декабря 2019 года, на КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в районе проведения Операции объединенных сил, в 11:00 начался большой обмен пленными между украинскими и российско-террористическими войсками

Об этом передает Еспресо.TV .

 

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