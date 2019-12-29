В Лукьяновском СИЗО становится больше протестующих. Поддержать их пришли нардепы Герасимов и Чийгоз

29 декабря, 2019, 11:12



фото: Максим Литвиненко

Рядом со следственным изолятором на столичной Лукьяновке, откуда в пределах сегодняшнего обмена пленными в России собираются вывезти освобожденных из-под ареста бывших бойцов "Беркута", увеличивается количество протестующих