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Espreso.tvОбществоВ Лукьяновском СИЗО становится больше протестующих. Поддержать их пришли нардепы Герасимов и Чийгоз

В Лукьяновском СИЗО становится больше протестующих. Поддержать их пришли нардепы Герасимов и Чийгоз


фото: Максим Литвиненко
Рядом со следственным изолятором на столичной Лукьяновке, откуда в пределах сегодняшнего обмена пленными в России собираются вывезти освобожденных из-под ареста бывших бойцов "Беркута", увеличивается количество протестующих

Они и в дальнейшем блокируют выезд с территории СИЗО, передает корреспондент Еспресо.TV.

С ними находятся народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Артур Гермасимов и Ахтем Чийгоз.

 

Фото Максима Литвиненко

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