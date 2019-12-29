В Лукьяновском СИЗО становится больше протестующих. Поддержать их пришли нардепы Герасимов и Чийгоз
29 декабря, 2019, 11:12
Рядом со следственным изолятором на столичной Лукьяновке, откуда в пределах сегодняшнего обмена пленными в России собираются вывезти освобожденных из-под ареста бывших бойцов "Беркута", увеличивается количество протестующих
Они и в дальнейшем блокируют выезд с территории СИЗО, передает корреспондент Еспресо.TV.
С ними находятся народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Артур Гермасимов и Ахтем Чийгоз.
Фото Максима Литвиненко
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