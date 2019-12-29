ОБСЕ, ООН и Красный Крест фиксируют начало обмена военнопленными между Украиной и РФ
29 декабря, 2019, 11:02
Сегодня, 29 декабря 2019 года, на КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в районе проведения Операции объединенных сил, в 11:00 начался большой обмен пленными между украинскими и российско-террористическими войсками
Как отмечают в соцсетях присутствующие на месте происшествия, там также находятся представители ОБСЕ, ООН, Красного Креста, передает Еспресо.TV .
Они следят за формальной законностью процедуры обмена и проверяют состояние здоровья его участников.
- Около девяти утра из киевского аэропорта "Борисполь" вылетел специальный военный борт.
- Между тем общественность заблокировала выезд из столичного Лукьяновского СИЗО , откуда в Россию должны быть отправлены освобожденные экс-беркутовцы.
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