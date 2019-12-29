ОБСЕ, ООН и Красный Крест фиксируют начало обмена военнопленными между Украиной и РФ

29 декабря, 2019, 11:02

Сегодня, 29 декабря 2019 года, на КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в районе проведения Операции объединенных сил, в 11:00 начался большой обмен пленными между украинскими и российско-террористическими войсками