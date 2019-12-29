 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОБСЕ, ООН и Красный Крест фиксируют начало обмена военнопленными между Украиной и РФ

ОБСЕ, ООН и Красный Крест фиксируют начало обмена военнопленными между Украиной и РФ

Сегодня, 29 декабря 2019 года, на КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в районе проведения Операции объединенных сил, в 11:00 начался большой обмен пленными между украинскими и российско-террористическими войсками

Как отмечают в соцсетях присутствующие на месте происшествия, там также находятся представители ОБСЕ, ООН, Красного Креста, передает Еспресо.TV .

Они следят за формальной законностью процедуры обмена и проверяют состояние здоровья его участников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать