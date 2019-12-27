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Espreso.tvОбществоРазумков подписал Избирательный кодекс с правками Зеленского

Разумков подписал Избирательный кодекс с правками Зеленского

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента

Об этом сообщает сайт ВР.

В карточке закона на сайте парламента указано, что он возвращен с подписью главы ВР.

Также он направлен на подпись президенту.

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