Разумков подписал Избирательный кодекс с правками Зеленского

27 декабря, 2019, 16:46

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента

Об этом сообщает сайт ВР.

В карточке закона на сайте парламента указано, что он возвращен с подписью главы ВР.

Также он направлен на подпись президенту.