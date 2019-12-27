Разумков подписал Избирательный кодекс с правками Зеленского
27 декабря, 2019, 16:46
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента
Об этом сообщает сайт ВР.
В карточке закона на сайте парламента указано, что он возвращен с подписью главы ВР.
Также он направлен на подпись президенту.
- Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс .
- Позже он объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс , принятый депутатами предыдущего созыва Верховной Рады
- 3 октября Рада отправила на доработку ветированный Зеленским Избирательный кодекс.
- Верховная Рада 19 декабря приняла новый Избирательный кодекс с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-