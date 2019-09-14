На новый Избирательный кодекс наложено вето
14 сентября, 2019, 13:46
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-