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Espreso.tvОбществоНа новый Избирательный кодекс наложено вето

На новый Избирательный кодекс наложено вето

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

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