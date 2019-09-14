Зеленский объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс
Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.
"Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур", - говорится в предложениях президента в Избирательный кодекс.
Зеленский отметил, что возвращает Избирательный кодекс на доработку и изложил свои предложения в 17 пунктах.
"Учитывая изложенное, не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний", - отмечается в тексте замечаний.
- Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.
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