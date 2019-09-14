Зеленский объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс

14 сентября, 2019, 15:25

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

"Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур", - говорится в предложениях президента в Избирательный кодекс.

Зеленский отметил, что возвращает Избирательный кодекс на доработку и изложил свои предложения в 17 пунктах.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний", - отмечается в тексте замечаний.