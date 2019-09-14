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Espreso.tvОбществоЗеленский объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс

Зеленский объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс, принятый депутатами предыдущего созыва Верховной Рады

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

"Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур", - говорится в предложениях президента в Избирательный кодекс.

Зеленский отметил, что возвращает Избирательный кодекс на доработку и изложил свои предложения в 17 пунктах.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний", - отмечается в тексте замечаний.

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