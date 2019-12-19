Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента
19 декабря, 2019, 13:44
Верховная Рада 19 декабря приняла новый Избирательный кодекс с предложениями президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Народные депутаты повторно рассмотрели Избирательный кодекс Украины №0978 с предложениями президента Украины.
Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко доложила решение комитета, рекомендует принять все предложения президента Украины и принять Избирательный кодекс в целом.
Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.
При этом из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщении по фактам нарушения кандидатом закона.
Принять участие в распределении депутатских мандатов получат партии, которые преодолеют барьер в 5%.
Согласно новым Избирательным кодексом, парламентские выборы будут проводить в едином общегосударственном многомандатном округе. Голосовать в 27 избирательных регионах, которые, в основном, совпадают с областями. В Днепропетровской области и Киеве предусмотрено создание по два избирательных округа. Вместе с тем, Херсонская область и Автономная Республика Крым объединены в один избирательный регион. Заграничный избирательный округ относится в Киев.
На некоторых территориях голосования может не проводиться - в частности, из-за временной оккупации. Избиратели из соответствующих регионов смогут принять участие в голосовании, изменив место голосования.
За документ проголосовало 330 народных депутатов.
- Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс .
- Позже он объяснил, почему ветировал Избирательный кодекс , принятый депутатами предыдущего созыва Верховной Рады
- 3 октября Совет отправил на доработку ветированный Зеленским Избирательный кодекс.
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