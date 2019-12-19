Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Народные депутаты повторно рассмотрели Избирательный кодекс Украины №0978 с предложениями президента Украины.

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко доложила решение комитета, рекомендует принять все предложения президента Украины и принять Избирательный кодекс в целом.

Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

При этом из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщении по фактам нарушения кандидатом закона.

Принять участие в распределении депутатских мандатов получат партии, которые преодолеют барьер в 5%.

Согласно новым Избирательным кодексом, парламентские выборы будут проводить в едином общегосударственном многомандатном округе. Голосовать в 27 избирательных регионах, которые, в основном, совпадают с областями. В Днепропетровской области и Киеве предусмотрено создание по два избирательных округа. Вместе с тем, Херсонская область и Автономная Республика Крым объединены в один избирательный регион. Заграничный избирательный округ относится в Киев.

На некоторых территориях голосования может не проводиться - в частности, из-за временной оккупации. Избиратели из соответствующих регионов смогут принять участие в голосовании, изменив место голосования.