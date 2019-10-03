Рада отправила на доработку ветированный Зеленским Избирательный кодекс

3 октября, 2019, 18:47

В профильном комитете просили больше времени для доработки документа

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №0978/П.

"Установить срок рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины Избирательного кодекса Украины (реестр. №0978), возвращенного с предложениями президента Украины, не позднее 90 дней со дня его возвращения для повторного рассмотрения", - говорится в тексте постановления.

В предложениях к закону Зеленский указывал, что Избирательный кодекс, поступивший на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

"Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - отмечалось в тексте предложений.