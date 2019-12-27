Дело "экс-беркутовцев": судью не отвели
27 декабря, 2019, 20:59
Судьи по делу "беркутовцев" Маргарите Васильевой объявили отвод, коллегия судей отказала в ходатайстве
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что адвокаты потерпевших по делу о расстрелах на Майдане заявили отвод судье, так как считают, что на нее оказывается давление в связи с подготовкой обмена пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса.
После перерыва на совещание адвокатам потерпевших отказали в отводе Васильевой.
- 27 декабря в Апелляционном суде города Киева рассматривается дело экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.
- 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 гг. к обмену пленными
- Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов евромайдан, обжаловала их арест.
- Киевский апелляционный суд сообщил о смене группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле на Институтской.
- Киевский апелляционный суд отклонил заявление адвокат семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской об отводе новых прокуроров.
- Адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Елена Сторожук заявила об отводе судьи из-за ее предвзятости в рассмотрении жалоб бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
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