Дело "экс-беркутовцев": судью не отвели

27 декабря, 2019, 20:59

Судьи по делу "беркутовцев" Маргарите Васильевой объявили отвод, коллегия судей отказала в ходатайстве

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что адвокаты потерпевших по делу о расстрелах на Майдане заявили отвод судье, так как считают, что на нее оказывается давление в связи с подготовкой обмена пленными между Украиной и так называемыми "республиками" Донбасса.

После перерыва на совещание адвокатам потерпевших отказали в отводе Васильевой.