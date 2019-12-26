Реализуется второй вариант подготовки беркутовцев для обмена и отправки их в "Д/ЛНР", - адвокаты Небесной Сотни
Комментарий о возможном обмене беркутовцев "Адвокатская совещательный группа" обнародовала в Facebook.
"Сегодня защита обвиняемых подал апелляционную жалобу на последнее решение о продлении меры пресечения их подзащитным, которую вынес Святошинский районный суд. Киева неделю назад, 19.12.2019. Это реализуется второй вариант подготовки беркутовцев для обмена и отправки их в т.н. ДНР и ЛНР", - считают адвокаты.
Они утверждают, что поскольку прокуроры по делу не подали в четверг ходатайство об изменении меры пресечения, задействован "План Б" - апелляция защиты на продление меры пресечения.
"Для того, чтобы исключить "тайное рассмотрение" такой апелляции, более 30-ти пострадавших лично или через представителей сегодня подали в суд заявления о рассмотрении апелляционной жалобы с их участием, о заблаговременном уведомлении их должным образом о времени и дате рассмотрения, о направлении им копий апелляции и недопущении нарушения прав потерпевших",- сообщают в "Адвокатской совещательной группе".
Адвокаты добавляют, что сообщат дополнительно о времени и дате рассмотрения и составе суда, как только это станет известно.
"Напоминаем, пострадавшие обратились к Президенту Владимиру Зеленскому по недопущению обмена обвиняемых в убийстве протестующих беркутовцев, отметили незаконность реализации такого механизма и несоответствие обмена непричастных к конфликту людей", - сообщают напоследок адвокаты.
- Ранее стало известно, что бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах во время Революции Достоинства, изменили круглосуточный домашний арест только на ночной арест с 22:00 до 6:00.
- СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
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