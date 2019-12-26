Адвокаты экс- "беркутовцев" подали апелляцию на арест
26 декабря, 2019, 17:08
Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, обжаловала их арест
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
Сообщается, что сегодня в суд поступила апелляционная жалоба.
"Время рассмотрения еще не назначено", - сказали в пресс-службе.
- СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
- 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г., к обмену пленных
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