Адвокаты экс- "беркутовцев" подали апелляцию на арест

26 декабря, 2019, 17:08

Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, обжаловала их арест

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что сегодня в суд поступила апелляционная жалоба.

"Время рассмотрения еще не назначено", - сказали в пресс-службе.