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Espreso.tvОбществоАдвокаты экс- "беркутовцев" подали апелляцию на арест

Адвокаты экс- "беркутовцев" подали апелляцию на арест


фото: ukranews
Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, обжаловала их арест

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Сообщается, что сегодня в суд поступила апелляционная жалоба.

"Время рассмотрения еще не назначено", - сказали в пресс-службе.

  • СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
  • Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
  • Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
  • 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г., к обмену пленных
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