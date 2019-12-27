Адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев заявила об отводе судьи
27 декабря, 2019, 20:19
Адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Елена Сторожук заявила об отводе судьи из-за ее предвзятости в рассмотрении жалоб бывших бойцов спецподразделения "Беркут"
Об этом сообщает Адвокатская совещательный группа.
"Если вы не заявляете самоотвод в связи с давлением на вас, то вам его заявляю я", - сказала адвокат.
По ее словам, на судью оказывают давление при рассмотрении дела.
"Я знаю, что председательствующая судья Васильева - очень опытная судья. И не могла допустить таких нарушений. А это значит, что судья сделала это намеренно (под давлением прим.). При таких обстоятельствах председательствующая должна быть отодвинута от рассмотрения", - заявила Сторожук.
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