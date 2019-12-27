Апелляционный суд рассматривает обжалование ареста экс-беркутовцев, подозреваемых в расстрелах активистов Майдана. ПРЯМОЙ ЭФИР
27 декабря, 2019, 14:12
27 декабря в Апелляционном суде города Киева рассматривается дело экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 г.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Заседание было запланировано на 12:00, но началось на час позже.
Все пятеро обвиняемых просят в апелляции отменить им меру пресечения.
Беркутовцы присутствуют в апелляционном суде по видеосвязи из СИЗО
На фото видно, что один из беркутовцев по фамилии Аброськин имеет флаг России на плече.
Другой экс-беркутовец, Янишевский, выступая в суде заявил, что подал ходатайство о видеоконференции сегодня утром, "чтобы избежать возможных правонарушений".
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