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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд рассматривает обжалование ареста экс-беркутовцев, подозреваемых в расстрелах активистов Майдана. ПРЯМОЙ ЭФИР

Апелляционный суд рассматривает обжалование ареста экс-беркутовцев, подозреваемых в расстрелах активистов Майдана. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: Стас Козлюк
27 декабря в Апелляционном суде города Киева рассматривается дело экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 г.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Заседание было запланировано на 12:00, но началось на час позже.

Все пятеро обвиняемых просят в апелляции отменить им меру пресечения.

Беркутовцы присутствуют в апелляционном суде по видеосвязи из СИЗО

На фото видно, что один из беркутовцев по фамилии Аброськин имеет флаг России на плече.

Другой экс-беркутовец, Янишевский, выступая в суде заявил, что подал ходатайство о видеоконференции сегодня утром, "чтобы избежать возможных правонарушений".

  • 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 гг. к обмену пленных
  • Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов евромайдана, обжаловала их арест

 

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