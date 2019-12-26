Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-"беркутовцев" 27 декабря

26 декабря, 2019, 21:24

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших сотрудников подразделения особого назначения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначен на 27 декабря 2019 в 12:00, зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Сторона защиты просит изменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.

СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.