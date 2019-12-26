Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-"беркутовцев" 27 декабря
26 декабря, 2019, 21:24
Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении бывших сотрудников подразделения особого назначения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на постановление Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначен на 27 декабря 2019 в 12:00, зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.
Сторона защиты просит изменить содержание под стражей на более мягкую меру пресечения.
СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицает, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
- 26 декабря "Адвокатская совещательная группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 г. к обмену пленных.
- Ранее сообщалось, что адвокаты экс-"беркутовцев" подали апелляцию на арест.
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