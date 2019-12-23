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Espreso.tvОбществоГПУ не будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывших "беркутовцев", - прокурор

ГПУ не будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывших "беркутовцев", - прокурор

Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской опроверг, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев

Об этом он сообщил Hromadske.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал прокурор.

  • Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л / ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014, во время обмена пленными.
  • Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
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