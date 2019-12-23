ГПУ не будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывших "беркутовцев", - прокурор
23 декабря, 2019, 21:20
Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской опроверг, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев
Об этом он сообщил Hromadske.
"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал прокурор.
- Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л / ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-