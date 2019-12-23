ГПУ не будет ходатайствовать об изменении меры пресечения для бывших "беркутовцев", - прокурор

23 декабря, 2019, 21:20

Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской опроверг, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев

Об этом он сообщил Hromadske.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал прокурор.