Подсудимые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе, - адвокаты Майдана обратились к Зеленскому с просьбой не менять экс-беркутовцев

23 декабря, 2019, 17:58

Адвокатская совещательная группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ

Обращение они опубликовали в Facebook.

"Господин президент, обращаемся к Вам в связи с тем, что к нам из разных источников поступает информация о том, что в рамках запланированного обмена пленными и заложниками, захваченными в ходе международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ, а также (со стороны Украина) - задержанными лицами, совершившими военные и другие преступления, связанные с вооруженным конфликтом с РФ с участием подконтрольных РФ т.н. "ДНР", "ЛНР", планируют освободить и обменять подсудимых в деле, где мы все являемся представителями пострадавших: Сергея Тамтуры, Сергея Зинченко, Павел Аброськина, Олега Янишевского и Александра Маринченко ", - говорится в заявлении.

Они сообщают, что указанные лица не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Востоке Украины. Преступления, которые им инкриминируются, никоим образом не связаны с участием в указанном конфликте, а также не связанные с сепаратизмом, кроме того, все они являются гражданами Украины.

"Более того, такое освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде. Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году. Именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной Сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость ", - написали адвокаты.

Она отмечают, что отсутствие приговора в этом процессе сделает невозможным установление и доведение истины о событиях Революции Достоинства, достижения консенсуса по этому поводу внутри страны и доказательства своей позиции на международной арене.

"Сейчас готовится уничтожение главного уголовного дела в Украине. Предметом исследования и анализа которой является судьбоносные для Украины исторические события. И РФ, которая требует этого уничтожения, точно знает, зачем они это делают и целью является вовсе не разрешение конфликта на Донбассе. Поскольку подсудимые, повторяем, не имеют никакого отношения к этому конфликту. И не случайно сейчас активизировались российские платные пропагандисты, которые распространяют "альтернативную реальность", искажающие события, которые происходили зимой 2013-го - 2014-го годов ", - говорится в этом сообщении.

Они считают, что настоящей целью такого требования РФ является ревизия оценки Революции Достоинства и изменение курса Украины с проевропейского на пророссийский. А параллельно - раскол украинского общества и подогрева протестных настроений.

Адвокаты просят:

Не допустить вмешательства РФ в осуществление правосудия в наиболее резонансном и исторически важном деле в Украине - деле по обвинению бывших сотрудников спецроты Киевского "Беркута" Сергея Тамтуры, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского и Александра Маринченко в убийстве 48-ми человек и покушении на убийство еще 80.

Не допустить вмешательства и влияния РФ на прокуроров и судей в этом процессе для злоупотребления властью со стороны прокуроров и вынесения заведомо неправосудных решений со стороны судей. Не подвергать опасности независимость судебной системы Украины.

Не допустить неправосудного освобождения обвиняемых в этом производстве, что повлечет остановку судебного процесса, помешает установлению и доказыванию истины по делу и достижению общественного консенсуса относительно событий Революции Достоинства.

Предотвратить попытку РФ под видом шагов по разрешению конфликта, расширить его на всю Украину - во времени и пространстве, а требование об освобождении подсудимых по уголовному делу о массовых убийствах, которые совершались до начала вооруженного конфликта в Киеве - есть именно этим.

Не допустить раскола общества, волны акций протеста, которые очевидно произойдут при попытке реализации таких решений.