Экс-беркутовцы, которых обвиняют в расстрелах Майдана, будут в обменном списке - СМИ
23 декабря, 2019, 17:17
Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, при обмене пленными
Об этом сообщают источники Hromadske .
Этим экс-беркутовцам готовят изменение меры пресечения, об этом должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.
Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники.
Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.
- Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах во время Революции Достоинства, изменили круглосуточный домашний арест только на ночной арест с 22:00 до 6:00.
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