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Espreso.tvОбществоОбмен пленными состоится 29 декабря, - росСМИ

Обмен пленными состоится 29 декабря, - росСМИ


фото: reuters
Украина согласовала с боевиками точную дату обмена военнопленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен планируется провести уже 29 декабря

Об этом сообщают российские СМИ.

"Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-то непредвиденное", - говорится в сообщении.

Обмен пленными контролирует лично президент Владимир Зеленский. Сейчас согласовывают "локации обмена".

РосСМи отмечают, что вопрос даты обмена пленными уже решен и больше не обсуждается.

"Осталось проверить, был ли отказ 40 человек из числа тех, кого Украина готовилась передать, но они попросили исключить их из обменных списков, добровольным. Это должен сделать координатор подгруппы Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

  • Участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не достигших прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.
  • 18 декабря в Минске стороны не договорились об обмене пленными и отводе, согласовали только "тишину".
  • Представитель Украины по гуманитарным вопросам в ТКГ в Минске Валерия Лутковская назвала виновных в срыве обмена пленных.
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