"Придется делать новые шаги", - Сайдик об обмене пленными

19 декабря, 2019, 09:31

18 декабря в Минске стороны не договорились об обмене пленными и отводе, согласовали только "соблюдение тишины"

Об этом сообщает издание " Радио Свобода ".

Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, что происходило 18 декабря в Минске, не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех".

"Стороны основательно обсуждались вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - констатировал Сайдик.

Стороны договорились об обмене пленных, согласованный по результатам встречи "нормандской четверки" в Париже, который должен состояться до Нового года.

Делегациям пришлось назначить еще одно заседание для обсуждения вопроса обмена, которое началось в 20:00 и затянулось до позднего вечера.

Представители ОРДЛО обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена.

Между тем, Россия не шла на уступки и на заседании гуманитарного подгруппы, и на встрече самой ТКГ, и требовала от Украины домовллятися с террористами из ОРДЛО.