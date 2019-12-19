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Espreso.tvОбщество"Придется делать новые шаги", - Сайдик об обмене пленными

"Придется делать новые шаги", - Сайдик об обмене пленными

Мартин Сайдик
фото: ТАСС
18 декабря в Минске стороны не договорились об обмене пленными и отводе, согласовали только "соблюдение тишины"

Об этом сообщает издание " Радио Свобода ".

Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, что происходило 18 декабря в Минске, не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех".

"Стороны основательно обсуждались вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - констатировал Сайдик.

Стороны договорились об обмене пленных, согласованный по результатам встречи "нормандской четверки" в Париже, который должен состояться до Нового года.

Делегациям пришлось назначить еще одно заседание для обсуждения вопроса обмена, которое началось в 20:00 и затянулось до позднего вечера.

Представители ОРДЛО обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена.

Между тем, Россия не шла на уступки и на заседании гуманитарного подгруппы, и на встрече самой ТКГ, и требовала от Украины домовллятися с террористами из ОРДЛО.

  • Напомним, глава украинского МИД Вадим Пристайко также прокомментировал встречу в Минске 18 декабря
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