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Espreso.tvОбществоВ последний момент договоренности разрушили представители "ЛНР", - Лутковская об обмене пленными

В последний момент договоренности разрушили представители "ЛНР", - Лутковская об обмене пленными


фото: ombudsman.gov.ua
Представитель Украины по гуманитарным вопросам в ТКГ в Минске Валерия Лутковская назвала виновных в срыве обмена пленных

Об этом она сказала на брифиге в Офисе президента.

"Мы вчера согласовали большое количество деталей, технических нюансов. Но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сложно сказать, что будет до конца года", - сказала Лутковская.

Она отметила, что списки на обмен есть.

"Списки есть... мы работаем с конкретными списками. Единственное, что я не буду говорить цифры, учитывая то, что они постоянно меняются... Это (обмен пленными до конца года) и является предметом наших переговоров. И для того, чтобы четко сказать "да", нужно завершить все другие возможности, которые сегодня предоставляются переговорной группе", - отметила представитель Украины.

По словам министра иностранных дел Пристайко, участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

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