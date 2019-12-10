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Espreso.tvМирНормандская встреча: Стороны договорились об обмене пленными до конца года, - итоговое коммюнике

Нормандская встреча: Стороны договорились об обмене пленными до конца года, - итоговое коммюнике

Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита лидеров "Нормандской четверки", сообщает Еспресо.TV .

"Они (Стороны, - ред.) поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам", - говорится в документе.

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