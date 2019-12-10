Нормандская встреча: Стороны договорились об обмене пленными до конца года, - итоговое коммюнике
10 декабря, 2019, 01:44
Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года
Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита лидеров "Нормандской четверки", сообщает Еспресо.TV .
"Они (Стороны, - ред.) поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам", - говорится в документе.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно