На переговорах в Минске не удалось договориться об обмене пленными: Пристайко говорит, что не согласовали списки

18 декабря, 2019, 21:55

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина .

"Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что речь идет о переговорах, которые происходят сегодня в Минске.

В свою очередь, по словам представительницы "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена также не будет.