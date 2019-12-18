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Espreso.tvОбществоНа переговорах в Минске не удалось договориться об обмене пленными: Пристайко говорит, что не согласовали списки

На переговорах в Минске не удалось договориться об обмене пленными: Пристайко говорит, что не согласовали списки


фото: 5.ua
Участники Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина .

"Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко.

Министр уточнил, что речь идет о переговорах, которые происходят сегодня в Минске.

В свою очередь, по словам представительницы "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена также не будет.

 

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