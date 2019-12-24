Джошуа из-за Усика может отказаться от чемпионского титула
Об этом со ссылкой на iFL.tv сообщает iSport.ua .
По словам Хирна, это может произойти, из-за неопределенности, в какой очередности Джошуа должен защищать титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
"Мы обратились к WBO и IBF, но определенности нет. Это плохо для хэвивейта. Чего они хотят, разделить пояса из-за сомнительных решений? Необходима система очередности, которая показывала бы, кто следующий. Организации должны поощрять боксеров к унификации и к завоеванию звания титула абсолютного чемпиона мира", - сказал Хирный.
По его словам, если с претендентами по версии WBO украинцем Александром Усиком и по линии IBF болгарином Кубратом Пулевым не удастся договориться, Джошуа будет вынужден отказаться от одного из титулов.
"Мне не нравится вся эта ситуация. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Будем разговаривать с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Может, нам удастся договориться с ними. Также команда Джошуа будет просить IBF и WBO-то решить эту проблему", - пояснил Хирн.
- 10 декабря промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- 11 декабря Эдди Хирн сообщил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020.
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика, а не болгарина Кубрата Пулева.
- Промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик готов выйти на бой против Джошуа в следующем поединке.
- В то же время, Эдди Хирн не хочет, чтобы боксеры встречались в первой половине 2020 года.
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