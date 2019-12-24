Джошуа из-за Усика может отказаться от чемпионского титула

24 декабря, 2019, 16:22

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO и IBF Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский тяжеловес может отказаться от одного пояса, из-за неопределенности с боями против украинца Александра Усика и болгарина Кубрата Пулева

Об этом со ссылкой на iFL.tv сообщает iSport.ua .

По словам Хирна, это может произойти, из-за неопределенности, в какой очередности Джошуа должен защищать титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

"Мы обратились к WBO и IBF, но определенности нет. Это плохо для хэвивейта. Чего они хотят, разделить пояса из-за сомнительных решений? Необходима система очередности, которая показывала бы, кто следующий. Организации должны поощрять боксеров к унификации и к завоеванию звания титула абсолютного чемпиона мира", - сказал Хирный.

По его словам, если с претендентами по версии WBO украинцем Александром Усиком и по линии IBF болгарином Кубратом Пулевым не удастся договориться, Джошуа будет вынужден отказаться от одного из титулов.

"Мне не нравится вся эта ситуация. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Будем разговаривать с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Может, нам удастся договориться с ними. Также команда Джошуа будет просить IBF и WBO-то решить эту проблему", - пояснил Хирн.