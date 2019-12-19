Усик принял вызов Джошуа на бой
19 декабря, 2019, 12:26
Промоутер Александра Усика Александр Красюк обратился к Джошуа с согласием выйти на ринг скорее
Об этом сообщает xsport.
Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) в тяжелом весе Джошуа заявил, что хочет сначала подраться с украинцем Александром Усиком, а не с болгарином Пулевым.
Команда украинца оперативно отреагировала на слова британца. Промоутер Усика Александр Красюк призвал Джошуа провести бой.
"Сделаем это, Чемпион!", - написал в instagram промоутер.
Джошуа выбирает между Усиком и Пулевым том, что в бою с украинцем он должен провести обязательную защиту пояса WBO, а с болгарином ИBF.
- 18 декабря британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что для того, чтобы победить Александра Усика ему надо встретиться с бывшими соперниками украинца.
- 10 декабря промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирный заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев .
- 11 декабря Эдди Хирн заявил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 .
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа против украинца Александра Усика.
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