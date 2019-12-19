Усик принял вызов Джошуа на бой

19 декабря, 2019, 12:26

Промоутер Александра Усика Александр Красюк обратился к Джошуа с согласием выйти на ринг скорее

Об этом сообщает xsport.

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) в тяжелом весе Джошуа заявил, что хочет сначала подраться с украинцем Александром Усиком, а не с болгарином Пулевым.

Команда украинца оперативно отреагировала на слова британца. Промоутер Усика Александр Красюк призвал Джошуа провести бой.

"Сделаем это, Чемпион!", - написал в instagram промоутер.

Джошуа выбирает между Усиком и Пулевым том, что в бою с украинцем он должен провести обязательную защиту пояса WBO, а с болгарином ИBF.