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Espreso.tvСпортУсик принял вызов Джошуа на бой

Усик принял вызов Джошуа на бой


фото: facebook
Промоутер Александра Усика Александр Красюк обратился к Джошуа с согласием выйти на ринг скорее

Об этом сообщает xsport.

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) в тяжелом весе Джошуа заявил, что хочет сначала подраться с украинцем Александром Усиком, а не с болгарином Пулевым.

Команда украинца оперативно отреагировала на слова британца. Промоутер Усика Александр Красюк призвал Джошуа провести бой.

"Сделаем это, Чемпион!", - написал в instagram промоутер.

Джошуа выбирает между Усиком и Пулевым том, что в бою с украинцем он должен провести обязательную защиту пояса WBO, а с болгарином ИBF.

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