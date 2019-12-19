Джошуа хочет провести следующий бой против Усика

19 декабря, 2019, 15:35

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против украинца Александра Усика, а не болгарина Кубрата Пулева

Об этом сообщает Metro.

По мнению чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, украинец является более сильным бойцом, чем болгарин, а потому именно с Усиком британец хочет встретиться в следующем поединке.

"У меня есть преимущество, но я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого парня. Я предпочитаю подраться с более сильным бойцом, по крайней мере на бумаге. Я буду считать обоих оппонентов убийцами. Выйду на ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним", - сказал Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO, а Пулев - официальный претендент на пояс IBF.

IBF в начале декабря обязала Джошуа провести защиту титула в течение трех месяцев, WBO дала британцу на бой с Усиком полгода.