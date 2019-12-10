Выбрал между Усиком и Пулевым: промоутер назвал следующего соперника Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Эдди Хирна, следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международная боксерская федерация) станет болгарин Кубрат Пулев, с которым IBF обязала встретиться британца до конца апреля 2020 года.
"Что касается сроков, IBF сообщила, что мы должны встретиться с Пулевым до конца апреля, а WBO для боя с Усиком дала нам полгода. Надо поговорить с представителями Усика. Они могут провести бой с Чисорой и затем встретиться с победителем боя Джошуа - Пулев, либо настаивать на бое за титул и разыграть вакантный пояс", - сказал Хирн.
Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.
- Напомним, 7 декабря в Саудовской Аравии в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- 8 декабря Всемирная боксерская организация обязала чемпиона мира Джошуа встретиться с Александром Усиком.
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