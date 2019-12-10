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Espreso.tvСпортВыбрал между Усиком и Пулевым: промоутер назвал следующего соперника Джошуа

Выбрал между Усиком и Пулевым: промоутер назвал следующего соперника Джошуа


фото: REUTERS
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Эдди Хирна, следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международная боксерская федерация) станет болгарин Кубрат Пулев, с которым IBF обязала встретиться британца до конца апреля 2020 года.

"Что касается сроков, IBF сообщила, что мы должны встретиться с Пулевым до конца апреля, а WBO для боя с Усиком дала нам полгода. Надо поговорить с представителями Усика. Они могут провести бой с Чисорой и затем встретиться с победителем боя Джошуа - Пулев, либо настаивать на бое за титул и разыграть вакантный пояс", - сказал Хирн.

Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO.

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