Промоутер назвал дату боя Усик - Чисора
11 декабря, 2019, 11:05
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой украинского боксера против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года
Об этом сообщает ESPN.
По словам Эдди Хирна, украинец сначала проведет бой против Дерека Чисоры. Только потом он встретится с победителем поединка между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.
"Бой Усик - Чисора, вероятно, состоится в начале марта. Затем Александр сразится с победителем поединка Джошуа - Пулев", - сказал Хирный.
- Напомним, 8 декабря Всемирная боксерская организация обязала чемпиона мира Джошуа встретиться с Александром Усиком.
- Между тем, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- Бывший чемпиона мира и соперник Александра Усика британец Тони Беллью назвал имена двух тяжеловесов, с которыми не справится украинский боксер.
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