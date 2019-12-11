Промоутер назвал дату боя Усик - Чисора

11 декабря, 2019, 11:05

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой украинского боксера против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года

Об этом сообщает ESPN.

По словам Эдди Хирна, украинец сначала проведет бой против Дерека Чисоры. Только потом он встретится с победителем поединка между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.

"Бой Усик - Чисора, вероятно, состоится в начале марта. Затем Александр сразится с победителем поединка Джошуа - Пулев", - сказал Хирный.