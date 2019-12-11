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Espreso.tvСпортПромоутер назвал дату боя Усик - Чисора

Промоутер назвал дату боя Усик - Чисора


фото: vbetnews.com
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой украинского боксера против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года

Об этом сообщает ESPN.

По словам Эдди Хирна, украинец сначала проведет бой против Дерека Чисоры. Только потом он встретится с победителем поединка между чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым.

"Бой Усик - Чисора, вероятно, состоится в начале марта. Затем Александр сразится с победителем поединка Джошуа - Пулев", - сказал Хирный.

  • Напомним, 8 декабря Всемирная боксерская организация обязала чемпиона мира Джошуа встретиться с Александром Усиком.
  • Между тем, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
  • Бывший чемпиона мира и соперник Александра Усика британец Тони Беллью назвал имена двух тяжеловесов, с которыми не справится украинский боксер.

 

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