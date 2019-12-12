WBO приказала Джошуа и Усику договориться о бое в течение 30 дней
Об этом сообщает ESPN .
11 декабря Всемирная боксерская организация официально обязала чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа в течение 180 дней встретиться с официальным претендентом на титул WBO Александром Усиком.
WBO направила письмо промоутеру Эдди Хирну, который ведет дела обоих боксеров, и сообщила, что официально санкционирует поединок.
"Комитет WBO распоряжается начать переговоры по обязательной защите титула WBO в супертяжелом весе. Стороны имеют 30 дней после получения этого письма для достижения договоренности", - говорится в письме.
WBO назначила торги за право организации боя и установила на аукционе минимальную сумму за право провести поединок в $ 1 млн. Сейчас нет сомнений, что организатором боя станет Эдди Хирн, который одновременно является промоутером Усика и Джошуа.
Джошуа также владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 10 декабря промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- 11 декабря Эдди Хирн заявил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 .
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