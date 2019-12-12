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Espreso.tvСпортWBO приказала Джошуа и Усику договориться о бое в течение 30 дней

WBO приказала Джошуа и Усику договориться о бое в течение 30 дней


фото: BoxingScene
WBO официально санкционировала бой чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа против украинца Александра Усика

Об этом сообщает ESPN .

11 декабря Всемирная боксерская организация официально обязала чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа в течение 180 дней встретиться с официальным претендентом на титул WBO Александром Усиком.

WBO направила письмо промоутеру Эдди Хирну, который ведет дела обоих боксеров, и сообщила, что официально санкционирует поединок.

"Комитет WBO распоряжается начать переговоры по обязательной защите титула WBO в супертяжелом весе. Стороны имеют 30 дней после получения этого письма для достижения договоренности", - говорится в письме.

WBO назначила торги за право организации боя и установила на аукционе минимальную сумму за право провести поединок в $ 1 млн. Сейчас нет сомнений, что организатором боя станет Эдди Хирн, который одновременно является промоутером Усика и Джошуа.

Джошуа также владеет титулами чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

  • 10 декабря промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
  • 11 декабря Эдди Хирн заявил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 .

 

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