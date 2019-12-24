 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДжошуа рассвирепел из-за возможной потери титула

Джошуа рассвирепел из-за возможной потери титула


фото: skysports.com
Известный боксер Энтони Джошуа пришел в ярость, но готов возвращать возможные утраченные титулы WBO i IBF

Об этом сообщает Sky Sports.

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов возвращать возможные утраченные титулы.

"Меня это разозлит, ведь собирать эти пояса очень трудно. Это действительно непросто. Я удерживал титулы в течение многих лет. Необходимость освободить один из поясов из-за политики боксерских организаций будет меня раздражать, однако есть вещи, которые я не могу контролировать. Если я потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть", - рассказал боксер.

Джошуа может потерять один из своих поясов. Поскольку, WBO и IBF требуют, чтобы британец в следующем бою дрался с их обязательными претендентами украинцем Александром Усиком и болгарином Кубратом Пулевым соответственно. В случае отказа каждая из организаций может забрать чемпионский пояс у британского боксера.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать