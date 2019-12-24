Джошуа рассвирепел из-за возможной потери титула
Об этом сообщает Sky Sports.
Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов возвращать возможные утраченные титулы.
"Меня это разозлит, ведь собирать эти пояса очень трудно. Это действительно непросто. Я удерживал титулы в течение многих лет. Необходимость освободить один из поясов из-за политики боксерских организаций будет меня раздражать, однако есть вещи, которые я не могу контролировать. Если я потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть", - рассказал боксер.
Джошуа может потерять один из своих поясов. Поскольку, WBO и IBF требуют, чтобы британец в следующем бою дрался с их обязательными претендентами украинцем Александром Усиком и болгарином Кубратом Пулевым соответственно. В случае отказа каждая из организаций может забрать чемпионский пояс у британского боксера.
- 10 декабря промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев.
- 11 декабря Эдди Хирн сообщил, что следующий бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится в марте 2020 года.
- 12 декабря WBO официально санкционировала бой Джошуа против Александра Усика.
- 19 декабря Джошуа заявил, что хочет провести следующий бой против Усика, а не болгарина Кубрата Пулева
- Промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик готов выйти на бой против Джошуа в следующем поединке.
- В то же время, Эдди Хирн не хочет, чтобы боксеры встречались в первой половине 2020 года.
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