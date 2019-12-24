Джошуа рассвирепел из-за возможной потери титула

24 декабря, 2019, 18:24

Известный боксер Энтони Джошуа пришел в ярость, но готов возвращать возможные утраченные титулы WBO i IBF

Об этом сообщает Sky Sports.

Чемпион мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов возвращать возможные утраченные титулы.

"Меня это разозлит, ведь собирать эти пояса очень трудно. Это действительно непросто. Я удерживал титулы в течение многих лет. Необходимость освободить один из поясов из-за политики боксерских организаций будет меня раздражать, однако есть вещи, которые я не могу контролировать. Если я потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть", - рассказал боксер.

Джошуа может потерять один из своих поясов. Поскольку, WBO и IBF требуют, чтобы британец в следующем бою дрался с их обязательными претендентами украинцем Александром Усиком и болгарином Кубратом Пулевым соответственно. В случае отказа каждая из организаций может забрать чемпионский пояс у британского боксера.