Выход сборной Украины на Евро-2020 признали событием года 13% украинцев

23 декабря, 2019, 17:18

Сборная Украины по футболу уверенно вышла в финальную часть Евро-2020, а это событие стало одним из важнейших для украинцев в уходящем году

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", для 13% украинцев выход в финальную часть Евро-2020 - важнейшее событие 2019 года. Социологический опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.

В 2019 году подопечные Андрея Шевченко провели 10 матчей (восемь официальных и два товарищеских), в которых получили семь побед и трижды сыграли вничью.

Более важными в году уходящем признали освобождение украинских моряков из русского плена (48%), выборы Президента Украины (44%) и выборы в Верховную Раду Украины (15%).