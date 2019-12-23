Выход сборной Украины на Евро-2020 признали событием года 13% украинцев
23 декабря, 2019, 17:18
Сборная Украины по футболу уверенно вышла в финальную часть Евро-2020, а это событие стало одним из важнейших для украинцев в уходящем году
Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг".
Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", для 13% украинцев выход в финальную часть Евро-2020 - важнейшее событие 2019 года. Социологический опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.
В 2019 году подопечные Андрея Шевченко провели 10 матчей (восемь официальных и два товарищеских), в которых получили семь побед и трижды сыграли вничью.
Более важными в году уходящем признали освобождение украинских моряков из русского плена (48%), выборы Президента Украины (44%) и выборы в Верховную Раду Украины (15%).
- 16 Декабря, стало известно, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора .
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии.
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-